Дутерте разрешил стрелять гражданам в требующих взятки чиновников

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Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их.
Дутерте разрешил стрелять гражданам в требующих взятки чиновников
  • Reuters

«Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку — ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств», — приводит Manila Bulletin слова Дутерте.

Президент предложил стрелять коррупционерам по ногам.

По его словам, в крайнем случае гражданина, выстрелившего в чиновника-коррупционера, ожидают «серьёзные телесные наказания», но не тюрьма.

Ранее Дутерте заявил, что готов «отрубать головы» наркобаронам вне зависимости от их гражданства.

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