Дутерте пригрозил отрубать головы наркобаронам

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Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов «отрубать головы» наркобаронам вне зависимости от их гражданства.
Дутерте пригрозил отрубать головы наркобаронам
  • Reuters

«Если вы крупный наркобарон, то я отрублю вам голову, неважно, китаец вы, малаец или японец», — цитирует Дутерте газета Manila Bulletin.

По словам политика, его не беспокоит перспектива попасть в тюрьму.

Дутерте начал масштабную кампанию против наркобаронов в начале своего президентского срока — в 2016 году.

Ранее президент Филиппин заявил, что Европейский союз может «отправиться в ад», если не примет объяснений по поводу его действий в борьбе с наркотиками.

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