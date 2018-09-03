Дутерте принёс извинения Обаме за нецензурную брань в его адрес
- © Pool
- globallookpress.com
«Господин Обама, теперь вы гражданское лицо, и я извиняюсь за то, что произнёс эти слова», — сказал Дутерте.
При этом он добавил, что «прощает» бывшего американского лидера за критику политики властей Филиппин в области борьбы с наркоторговлей в стране.
Ранее Дутерте сказал специальному докладчику ООН Диего Гарсия-Саяну, что он может «идти к чёрту».
В октябре 2016 года филиппинский лидер заявил, что пообещал Богу перестать ругаться матом. До этого он называл Обаму «сукиным сыном».