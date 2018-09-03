Дутерте принёс извинения Обаме за нецензурную брань в его адрес

Короткая ссылка
Президент Филиппин Родриго Дутерте принёс свои извинения экс-президенту Соединённых Штатов Бараку Обаме за то, что в 2016 году назвал его «сукиным сыном». Об этом сообщает газета Philippine Star.
Дутерте принёс извинения Обаме за нецензурную брань в его адрес
  • © Pool
  • globallookpress.com

«Господин Обама, теперь вы гражданское лицо, и я извиняюсь за то, что произнёс эти слова», — сказал Дутерте.

При этом он добавил, что «прощает» бывшего американского лидера за критику политики властей Филиппин в области борьбы с наркоторговлей в стране.

Ранее Дутерте сказал специальному докладчику ООН Диего Гарсия-Саяну, что он может «идти к чёрту».

В октябре 2016 года филиппинский лидер заявил, что пообещал Богу перестать ругаться матом. До этого он называл Обаму «сукиным сыном».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить