Дутерте послал «к чёрту» представителя ООН

Лидер Филиппин Родриго Дутерте предложил специальному докладчику ООН Диего Гарсия-Саяну отправиться «к чёрту».

Подобное заявление президент озвучил, комментируя слова представителя ООН, подвергшего критике отставку главного судьи Марии Лурдес Серено на Филиппинах, которая, по его мнению, угрожает судебной системе в стране.

«Скажите ему, чтобы он не вмешивался в дела моей страны. Он может идти к чёрту», — приводит ABC слова Дутерте.

Отмечается, что филиппинский лидер принял решение отправить в отставку судью за её отказ голосовать за ряд предложений президента.

Ранее Дутерте призвал застрелить его, если он станет диктатором.