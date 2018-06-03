Дутерте послал «к чёрту» представителя ООН

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Лидер Филиппин Родриго Дутерте предложил специальному докладчику ООН Диего Гарсия-Саяну отправиться «к чёрту».
Дутерте послал «к чёрту» представителя ООН
  • globallookpress.com
  • © Rouelle Umali

Подобное заявление президент озвучил, комментируя слова представителя ООН, подвергшего критике отставку главного судьи Марии Лурдес Серено на Филиппинах, которая, по его мнению, угрожает судебной системе в стране.

«Скажите ему, чтобы он не вмешивался в дела моей страны. Он может идти к чёрту», — приводит ABC слова Дутерте.

Отмечается, что филиппинский лидер принял решение отправить в отставку судью за её отказ голосовать за ряд предложений президента.

Ранее Дутерте призвал застрелить его, если он станет диктатором

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