Дутерте призвал застрелить его, если он станет диктатором

Президент Филиппин Родриго Дутерте попросил военных и полицейских застрелить его, если он не уйдёт со своего поста по окончании президентского срока.

«Если я буду оставаться (у власти. — RT) слишком долго или захочу стать диктатором — застрелите меня, я не шучу», — цитирует Дутерте Rappler.

По его словам, защита конституции является «священным долгом» полиции и армии.

Ранее Дутерте заявил, что Европейский союз может «отправиться в ад», если не примет объяснений по поводу его действий в борьбе с наркотиками.