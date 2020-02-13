Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами
«Я не возражаю против этого», — цитирует ТАСС ответ Трампа на соответствующий вопрос журналистов, заданный во время его встречи с президентом Эквадора Ленином Морено.
Он напомнил, что США помогали Филиппинам бороться с группировкой «Исламское государство»*.
Трамп также подчеркнул, что у него хорошие отношения с филиппинским лидером Родриго Дутерте.
Ранее Филиппины уведомили США о расторжении соглашения Visiting Forces Agreement (VFA) о размещении американских военных сил на территории страны. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Тедди Локсин.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.