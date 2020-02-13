Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.

«Я не возражаю против этого», — цитирует ТАСС ответ Трампа на соответствующий вопрос журналистов, заданный во время его встречи с президентом Эквадора Ленином Морено.

Он напомнил, что США помогали Филиппинам бороться с группировкой «Исламское государство»*.

Трамп также подчеркнул, что у него хорошие отношения с филиппинским лидером Родриго Дутерте.

Ранее Филиппины уведомили США о расторжении соглашения Visiting Forces Agreement (VFA) о размещении американских военных сил на территории страны. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Тедди Локсин.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.