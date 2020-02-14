Эксперт оценил неблагоприятный прогноз о распространении коронавируса

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Вирусолог Анатолий Альштейн прокомментировал сообщения о возможности заражения коронавирусом двух третей населения планеты.
Эксперт оценил неблагоприятный прогноз о распространении коронавируса
  • Reuters

«Если кто-то говорит, что это может охватить большую часть человечества, — может, это нужно для того, чтобы органы здравоохранения работали активнее. Я уверен, что две трети не заразятся», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, это не та инфекция, чтобы был подобный охват. Тем не менее, считает эксперт, смертность в 2% — это тоже плохо.

Альштейн также отметил, что речь идёт о новом вирусе и нужна большая осторожность.

«Все карантины — совершенно необходимые меры, даже если кажутся кому-то избыточными. При этом важно, конечно, чтобы этот 14-дневный карантин проходил в хороших условиях и был лёгким для людей», — добавил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал заявление советника при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айры Лонджини о том, что при неблагоприятном сценарии распространения нового типа коронавируса заразиться могут до двух третей населения планеты.

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