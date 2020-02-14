Пекин ввёл двухнедельный карантин для въезжающих в город

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Власти Пекина установили двухнедельный карантин для всех въезжающих в столицу Китая, сообщает ТАСС.
Пекин ввёл двухнедельный карантин для въезжающих в город
  • Reuters

Соответствующее распоряжение распространила руководящая рабочая группа Пекина по предотвращению распространения нового коронавируса.

Отмечается, что все лица, покидающие город, при возвращении обратно обязаны две недели оставаться дома под наблюдением либо могут быть помещены в зону коллективного карантина.

То же правило распространяется на всех приезжих.

Ранее стало известно, что число погибших от вспышки коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 1310.

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