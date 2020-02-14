Цукерберг обсудит с чиновниками Еврокомиссии проблему дезинформации
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«Я могу вам подтвердить, что три члена совета ЕК встретятся с Цукербергом на следующей неделе, будут обсуждать с ним общие вопросы, связанные с цифровыми технологиями, а также такие важные вопросы, как дезинформация», — цитирует её РИА Новости.
В октябре 2019 года глава Facebook выступил за сохранение политической рекламы на платформе социальной сети.
Он также предложил правительствам и регулирующим органам активнее участвовать в регулировании интернета.