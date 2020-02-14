Цукерберг обсудит с чиновниками Еврокомиссии проблему дезинформации

Глава Facebook Марк Цукерберг проведёт переговоры с чиновниками Европейской комиссии по вопросам цифровых технологий и дезинформации, заявила представитель ЕК Дана Спинант.

«Я могу вам подтвердить, что три члена совета ЕК встретятся с Цукербергом на следующей неделе, будут обсуждать с ним общие вопросы, связанные с цифровыми технологиями, а также такие важные вопросы, как дезинформация», — цитирует её РИА Новости.

В октябре 2019 года глава Facebook выступил за сохранение политической рекламы на платформе социальной сети.

Он также предложил правительствам и регулирующим органам активнее участвовать в регулировании интернета.