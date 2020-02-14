Цукерберг обсудит с чиновниками Еврокомиссии проблему дезинформации

Короткая ссылка
Глава Facebook Марк Цукерберг проведёт переговоры с чиновниками Европейской комиссии по вопросам цифровых технологий и дезинформации, заявила представитель ЕК Дана Спинант.
Цукерберг обсудит с чиновниками Еврокомиссии проблему дезинформации
  • © Stefani Reynolds/CNP/AdMedia
  • globallookpress.com

«Я могу вам подтвердить, что три члена совета ЕК встретятся с Цукербергом на следующей неделе, будут обсуждать с ним общие вопросы, связанные с цифровыми технологиями, а также такие важные вопросы, как дезинформация», — цитирует её РИА Новости.

В октябре 2019 года глава Facebook выступил за сохранение политической рекламы на платформе социальной сети.

Он также предложил правительствам и регулирующим органам активнее участвовать в регулировании интернета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить