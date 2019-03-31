Цукерберг предложил властям активнее участвовать в регулировании интернета

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Правительствам и регулирующим органам стран необходимо активнее участвовать в регулировании интернета. Такое мнение выразил глава Facebook Марк Цукерберг.

«Я считаю, что мы нуждаемся в более активной роли правительств и регулирующих органов. Обновляя правила для интернета, мы можем сохранить лучшее, что в нём есть: для людей — свободу самовыражаться, а для предпринимателей — создавать новые вещи, а также защищать общество от вреда больших масштабов», — говорится в заявлении Цукерберга, опубликованном на его странице в Facebook.

Кроме того, он выступил за разработку новых норм в ряде областей, касающихся интернета и социальных сетей, в их числе защита личных данных пользователей, пресечение попыток влияния на выборы и распространения нежелательной информации.

Ранее руководство компании Facebook признало, что хранило часть паролей от учётных записей пользователей одноимённой соцсети в незащищённом виде.

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