В Алеппо сбит вертолёт

Вертолёт правительства Сирии сбит на северо-западе провинции Алеппо, сообщает Anadolu со ссылкой на «сирийскую оппозиционную группу».

Как уточняет агентство, вертолёт потерпел крушение, когда летел над сельской местностью провинции, которая входит в зону деэскалации «Идлиб».

Ранее сирийская оппозиция сообщила о поражении вертолёта правительственных сил Сирии в Идлибе.

По данным СМИ, в результате крушения вертолёта погибли четыре человека.