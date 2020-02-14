В Алеппо сбит вертолёт
- РИА Новости
Как уточняет агентство, вертолёт потерпел крушение, когда летел над сельской местностью провинции, которая входит в зону деэскалации «Идлиб».
Assad regime helicopter downed in northwest #Syriahttps://t.co/sJei1COkMqpic.twitter.com/bSz1NW8aZr— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 14, 2020
Ранее сирийская оппозиция сообщила о поражении вертолёта правительственных сил Сирии в Идлибе.
По данным СМИ, в результате крушения вертолёта погибли четыре человека.