Источник заявил о гибели членов экипажа сбитого в Идлибе вертолёта

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В результате крушения сирийского военного вертолёта, сбитого в провинции Идлиб, погибли все члены экипажа, находившиеся на борту.
Источник заявил о гибели членов экипажа сбитого в Идлибе вертолёта
  • © Anas Alkharboutli/dpa
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

«Подтверждена гибель всех четырёх членов экипажа», — сообщил он.

Ранее сирийская оппозиция сообщила о поражении вертолёта правительственных сил в Идлибе.

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