Источник заявил о гибели членов экипажа сбитого в Идлибе вертолёта

В результате крушения сирийского военного вертолёта, сбитого в провинции Идлиб, погибли все члены экипажа, находившиеся на борту.

© Anas Alkharboutli/dpa

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