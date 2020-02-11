Источник заявил о гибели членов экипажа сбитого в Идлибе вертолёта
В результате крушения сирийского военного вертолёта, сбитого в провинции Идлиб, погибли все члены экипажа, находившиеся на борту.
- © Anas Alkharboutli/dpa
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.
«Подтверждена гибель всех четырёх членов экипажа», — сообщил он.
Ранее сирийская оппозиция сообщила о поражении вертолёта правительственных сил в Идлибе.
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