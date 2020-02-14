В Госдуме оценили ситуацию с коронавирусом

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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал заявление советника при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айру Лонджини о том, что при неблагоприятном сценарии распространения нового типа коронавируса заразиться могут до двух третей населения планеты.
В Госдуме оценили ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

В беседе с ФАН Говорин отметил, что эксперты должны очень взвешенно подходить к различным прогнозам по распространению коронавируса в мире.

«Должны быть только трижды проверенные факты», — сказал он.

По его словам, понятно, что нужно информировать людей о том, что происходит, но есть темы, которые необходимо освещать очень аккуратно.

Ранее сообщалось, что модель Лонджини построена на данных, согласно которым каждый инфицированный заражает двух или трёх человек.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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