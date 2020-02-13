Эксперт оценил ситуацию с распространением коронавируса

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Медицинский эксперт, фармаколог Александр Эдигер оценил ситуацию с распространением коронавируса.
Эксперт оценил ситуацию с распространением коронавируса
  • © Patipat Janthong/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

В беседе с Nation News он выразил мнение, что коронавирус изначально недооценили с точки зрения передачи от больных здоровым.

«Сейчас есть ясное понимание, что все эти показатели чрезвычайно высоки, что означает, что контакт с вирусом был у огромного числа людей. Это число просто не могли оценить», — сказал эксперт.

По его мнению, количество заболевших может быть гораздо больше, поскольку Ухань — мегаполис и речь идёт о вирусе, который распространяется разными путями.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал новые виды диагностики коронавируса в Китае и рост статистики заболевания.

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