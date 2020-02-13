МИД России оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, которая утвердила итоги берлинской конференции по Ливии.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении подчёркивается, что ещё на стадии обсуждения проекта резолюции представители России придерживались чёткой позиции — закреплённый в предыдущих резолюциях Совета Безопасности по Ливии фундаментальный принцип ливийского урегулирования, по которому только сами ливийцы могут определять будущее своей страны, должен распространяться на все рекомендации ливийским сторонам, в том числе от СБ ООН.

«Напомним, что наше присоединение к «заключительным положениям» саммита в Берлине как раз и было обусловлено необходимостью их последующего согласования с ливийцами», — заявили в МИД.

Отмечается, что российская сторона убеждала коллег в Совете Безопасности не торопиться с принятием резолюции и добиваться согласия ливийских сторон с итогами берлинской конференции, также важность этого отмечали и другие члены СБ ООН, которые не были приглашены в Берлин.

«Однако британские авторы решили срезать этот путь и просто побыстрее принять резолюцию Совета Безопасности, видимо, не задумываясь о том, будет ли она жизнеспособной», — говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что конструктивные предложения российской стороны были отвергнуты, в результате чего принятая резолюция содержит много несбалансированных положений, а также предусматривает возможность введения санкций за неисполнение того, чего ещё нет, и требует от Генерального секретаря ООН представить свои рекомендации на сей счёт.

«Это, в частности, касается ещё незаключённого перемирия», — сообщили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили сомнение, что «такие ультиматумы и односторонние подходы будут способствовать продвижению ливийского урегулирования», и отметили, что «ещё большие сомнения вызывает настойчивое продвижение планов, разработанных без учёта мнения ливийцев».

При этом в МИД подчеркнули, что Москва «продолжит работу со всеми ключевыми ливийскими игроками, настраивая их на скорейшее достижение постоянного перемирия и обсуждение всего комплекса вопросов, связанных с восстановлением единства ливийского государства и нормализацией жизни в стране».

Ранее сообщалось, что СБ ООН принял резолюцию, утверждающую итоги берлинской конференции по Ливии. Россия от голосования воздержалась.