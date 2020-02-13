Китай направил 2600 медработников в Ухань

Китай направил 2600 медицинских работников в город Ухань, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Врачи и санитары будут помогать в лечении пациентов в новых медучреждениях. Всего на базе больницы Тунцзи и в клинике охраны здоровья матери и ребёнка в районе Гунгу собираются обустроить 1560 новых мест для размещения заражённых коронавирусом.

Ранее в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хубэй сообщили, что число летальных исходов от заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 1310.