Нетаньяху обвинил ООН в попытках очернить Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал публикацию доклада ООН о предприятиях, чей бизнес связан с еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана, заявив, что это является попыткой очернить Израиль.

«Совет по правам человека ООН является предвзятым и лишённым влияния органом. Вместо того, чтобы заниматься правозащитной деятельностью, он только и занят тем, что пытается очернить Израиль», — написал Нетаньяху в своём Twitter.

בשנים האחרונות קידמנו חוקים ברוב המדינות בארה"ב, הקובעים שיש לפעול בתקיפות נגד מי שינסה להחרים את ישראל. לכן, הגוף הזה חסר חשיבות. במקום שהארגון יטפל בזכויות אדם הוא רק מנסה להכפיש את ישראל. אנו דוחים ניסיון זה בכל תוקף ובשאט נפש. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 12, 2020

Он добавил, что израильская сторона решительно отвергает такие попытки.

Ранее израильский постпред при ООН Дани Данон заявил, что Израиль по-прежнему готов к прямым переговорам с Палестиной.