Нетаньяху обвинил ООН в попытках очернить Израиль

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал публикацию доклада ООН о предприятиях, чей бизнес связан с еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана, заявив, что это является попыткой очернить Израиль.
Нетаньяху обвинил ООН в попытках очернить Израиль
  • Reuters

«Совет по правам человека ООН является предвзятым и лишённым влияния органом. Вместо того, чтобы заниматься правозащитной деятельностью, он только и занят тем, что пытается очернить Израиль», — написал Нетаньяху в своём Twitter.

Он добавил, что израильская сторона решительно отвергает такие попытки.

Ранее израильский постпред при ООН Дани Данон заявил, что Израиль по-прежнему готов к прямым переговорам с Палестиной.

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