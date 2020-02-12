НАТО возобновит работу тренировочной миссии в Ираке
- Reuters
«Приняли решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке», — цитирует ТАСС Столтенберга.
Он также отметил, что деятельность миссии будет расширена.
Генсек добавил, что НАТО ведёт переговоры с иракским правительством.
Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс находится в тесном сотрудничестве с властями Ирака по вопросу возобновления миссии НАТО по обучению местных военных.
Альянс приостановил свою миссию в Ираке после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате операции США.