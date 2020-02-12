НАТО возобновит работу тренировочной миссии в Ираке

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран — членов альянса приняли решение о возобновлении работы тренировочной миссии в Ираке.
НАТО возобновит работу тренировочной миссии в Ираке
  • Reuters

«Приняли решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Он также отметил, что деятельность миссии будет расширена.

Генсек добавил, что НАТО ведёт переговоры с иракским правительством.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс находится в тесном сотрудничестве с властями Ирака по вопросу возобновления миссии НАТО по обучению местных военных.

Альянс приостановил свою миссию в Ираке после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате операции США.

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