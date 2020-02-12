Российский парусник «Крузенштерн» прибыл в самый южный город Земли
- РИА Новости
«Сегодня учебный парусник «Крузенштерн» с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту в рамках участия в кругосветной экспедиции прибыл на рейд порта Ушуайя», — цитирует РИА Новости медиацентр экспедиции.
Отмечается, что корабль пробудет в Аргентине до 14 февраля.
За время стоянки члены экипажа и курсанты подготовят корабль к участию в 200-мильной парусной гонке, которая будет посвящена 200-летию открытия Антарктиды.
1 февраля «Крузенштерн» зашёл в порт столицы Уругвая Монтевидео.