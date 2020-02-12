Российский парусник «Крузенштерн» прибыл в самый южный город Земли

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Российский парусник «Крузенштерн», который совершает трансатлантическое плавание, зашёл в порт аргентинского города Ушуайя, самого южного города Земли.
Российский парусник «Крузенштерн» прибыл в самый южный город Земли
  • РИА Новости

«Сегодня учебный парусник «Крузенштерн» с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту в рамках участия в кругосветной экспедиции прибыл на рейд порта Ушуайя», — цитирует РИА Новости медиацентр экспедиции.

Отмечается, что корабль пробудет в Аргентине до 14 февраля.

За время стоянки члены экипажа и курсанты подготовят корабль к участию в 200-мильной парусной гонке, которая будет посвящена 200-летию открытия Антарктиды.

1 февраля «Крузенштерн» зашёл в порт столицы Уругвая Монтевидео.

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