Российский парусник «Крузенштерн» прибыл в самый южный город Земли

Российский парусник «Крузенштерн», который совершает трансатлантическое плавание, зашёл в порт аргентинского города Ушуайя, самого южного города Земли.

«Сегодня учебный парусник «Крузенштерн» с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту в рамках участия в кругосветной экспедиции прибыл на рейд порта Ушуайя», — цитирует РИА Новости медиацентр экспедиции.

Отмечается, что корабль пробудет в Аргентине до 14 февраля.

За время стоянки члены экипажа и курсанты подготовят корабль к участию в 200-мильной парусной гонке, которая будет посвящена 200-летию открытия Антарктиды.

1 февраля «Крузенштерн» зашёл в порт столицы Уругвая Монтевидео.