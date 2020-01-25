Парусник «Крузенштерн» покинул Рио-де-Жанейро и направился в Монтевидео

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Российский парусник «Крузенштерн», совершающий трансатлантическое плавание, вышел из бразильского порта Рио-де-Жанейро и взял курс на уругвайский Монтевидео.
Парусник «Крузенштерн» покинул Рио-де-Жанейро и направился в Монтевидео
  • © Фото предоставлено КГТУ

«Сегодня учебный парусник «Крузенштерн» с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту завершил заход в бразильский порт Рио-де-Жанейро и взял курс на порт Монтевидео (Уругвай), заход в который запланирован на 1 февраля», — цитирует РИА Новости медиацентр экспедиции.

За время стоянки в Рио-де-Жанейро на судне пополнили запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия.

Российские моряки также поучаствовали в церемонии возложения венков и цветов к Национальному монументу павшим во Второй мировой войне в Рио-де-Жанейро.

1 января российский парусник «Седов», совершающий кругосветную экспедицию, зашёл в порт города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. 6 февраля парусник планирует зайти в порт Монтевидео.

Оба судна пройдут по маршруту, максимально приближенному к тому, который совершили 200 лет назад российские моряки под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Впервые в истории России в совместное кругосветное плавание выходит учебный парусный флот Росрыболовства.

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