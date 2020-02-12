Россия рассчитывает на диалог с Западом по антитеррору

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Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что российская сторона рассчитывает на продолжение диалога с Западом на антитеррористическом направлении.
Россия рассчитывает на диалог с Западом по антитеррору
  • © Министерство иностранных дел Российской Федерации

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва надеется в ближайшее время возобновить диалог по антитеррору, в частности с Францией. Он также отметил, что интенсивное общение на эту тему идёт и с другими странами, включая США.

«У нас также были консультации с Евросоюзом, со Швейцарией. Сейчас планируется реанимировать антитеррористический диалог и с Францией. Работа идёт, и она будет продолжаться», — сказал он.

В сентябре 2019 года Тарабрин рассказал о перспективах взаимодействия России и США по антитеррору.

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