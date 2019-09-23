В МИД России оценили перспективы взаимодействия с США по антитеррору

Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Владимир Тарабрин в беседе с РИА Новости рассказал о перспективах взаимодействия России и США по антитеррору.

«Если говорить о взаимодействии России и США, то, наверное, одним из самых успешных направлений совместной антитеррористической работы является борьба с финансированием терроризма», — заявил Тарабрин.

Он отметил, что диалог по этому вопросу «развивается как в рамках упомянутого двустороннего формата, так и в чисто практической плоскости по линии подразделений финансовых разведок России и США».

По его словам, это взаимодействие между двумя странами «осуществляется на многосторонних площадках, в первую очередь ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)».

«Мы видим хорошие перспективы наращивания профильного взаимодействия и информационного обмена с американскими коллегами», — добавил Тарабрин.

Ранее заместитель госсекретаря США Джон Салливан призвал российскую сторону поддержать усилия Соединённых Штатов по разработке стандартов Международной организации гражданской авиации для выявления потенциальных террористов.