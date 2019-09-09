США призвали Россию помочь со стандартами по выявлению террористов

Заместитель госсекретаря США Джон Саливан призвал российскую сторону поддержать усилия Соединённых Штатов по разработке стандартов Международной организации гражданской авиации для выявления потенциальных террористов.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Во время переговоров с представителями России в Вене он заявил о необходимости продолжения санкций против филиалов террористической группировки «Исламское государство»* и дальнейшей работы по пресечению финансирования терроризма.

«Заместитель госсекретаря также призвал Россию поддержать усилия США в разработке стандартов Международной организации гражданской авиации об использовании информации о пассажирах, чтобы избежать угрозы террористов для гражданской авиации», — заявили в Госдепе.

В Госдепе добавили, что США и Россия договорились о ежегодном проведении диалога по противостоянию терроризму. Также участники переговоров договорились, что эксперты США и России встретятся в предстоящие месяцы для изучения вариантов дальнейшего сотрудничества.

Ранее Салливан и замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов приняли участие в российско-американских переговорах по контртерроризму в Вене.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.