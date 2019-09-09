Заместители глав МИД России и Госдепа обсудили борьбу с терроризмом

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов и первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан приняли участие в российско-американских переговорах по контртерроризму.

Отмечается, что 9 сентября в Вене состоялась встреча координаторов российско-американского диалога по контртерроризму под сопредседательством Сыромолотова и Салливана.

«В ходе беседы О.В. Сыромолотова с Дж. Салливаном были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере противодействия террористическим угрозам», — сообщили в МИД.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по самым актуальным проблемам антитеррористической повестки и ключевым направлениям дальнейшего взаимодействия России и США в этой сфере.

В МИД добавили, что на переговорах был подтверждён настрой на продолжение конструктивной деполитизированной работы в рамках диалога между двумя странами.

Ранее Сыромолотов заявил, что в настоящий момент рано поднимать вопрос исключения представителей радикального движения «Талибан»* из террористических списков ООН.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.