Россия и Сирия предупредили о риске гуманитарной катастрофы в Идлибе

В сирийской зоне деэскалации «Идлиб» есть риск гуманитарной катастрофы из-за активности боевиков. В январе действия террористов привели к гибели более 150 мирных жителей, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и Сирии.

«Активизация террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и союзных ей формирований фактически сорвала усилия России и Сирии, направленные на снижение напряжённости в данном районе. В результате обстрелов боевиков только в январе погибло более 150 мирных жителей», — говорится в сообщении.

Боевики заминировали и перекрыли дороги, чтобы заблокировать выход сирийских граждан через организованные Россией и Сирией гуманитарные коридоры, отмечается в заявлении.

В ответ на провокации террористов сирийская армия была вынуждена предпринять действия со своей стороны, а во время отступления боевиков сирийские военные завладели техникой, боеприпасами и вооружением боевиков, в том числе западного производства, указали штабы, подчеркнув, что этот факт говорит о непрекращающейся поддержке террористов из-за рубежа.

11 февраля сирийская армия заявила об уничтожении 148 боевиков «Джабхат ан-Нусры», принимавших участие в атаке на населённый пункт Найраб на востоке Идлиба.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков в зоне Идлиба, которые там «не просто вольготно себя чувствуют», но и организовывают нападения.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.