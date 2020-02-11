Армия САР заявила о ликвидации 148 боевиков в Идлибе

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Сирийская армия заявила об уничтожении 148 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра»*, принимавших участие в атаке на населённый пункт Найраб на востоке Идлиба.
Армия САР заявила о ликвидации 148 боевиков в Идлибе
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование ВС САР.

Отмечается, что всего в атаке участвовало около 150 бойцов противника.

Ранее сирийская оппозиция сообщила о поражении вертолёта правительственных сил Сирии в Идлибе.

По данным СМИ, в результате крушения вертолёта погибли четыре человека.

«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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