Армия САР заявила о ликвидации 148 боевиков в Идлибе

Сирийская армия заявила об уничтожении 148 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра»*, принимавших участие в атаке на населённый пункт Найраб на востоке Идлиба.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование ВС САР.

Отмечается, что всего в атаке участвовало около 150 бойцов противника.

Ранее сирийская оппозиция сообщила о поражении вертолёта правительственных сил Сирии в Идлибе.

По данным СМИ, в результате крушения вертолёта погибли четыре человека.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.