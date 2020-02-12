В Госдуме оценили идею США обсудить СНВ-III за закрытыми дверями

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о том, что Соединённые Штаты намерены в скором времени обсудить с представителями России за закрытыми дверями условия продления СНВ-III.
В Госдуме оценили идею США обсудить СНВ-III за закрытыми дверями
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«Весь мир наблюдает за тем, какие решения будут приниматься Россией и США. Стабильность в мире зависит от стабильности отношений великих держав. Думаю, если всё будет происходить за закрытыми дверями, нам будет сложно потом привлечь американцев к публичной ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств», — сказал он.

По словам Шерина, если заключение или продление договора не будет публичным, «будет довольно проблематично требовать его выполнения».  

Ранее в США заявили о намерении в скором времени обсудить с представителями России за закрытыми дверями условия продления СНВ-III.

Кроме того, США не исключают проведения серьёзных переговоров с Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.

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