Мэрию Тель-Авива окрасили в цвета флага КНР

Короткая ссылка
Мэрию Тель-Авива окрасили в цвета китайского флага в качестве знака солидарности из-за вспышки на территории КНР коронавируса.
Мэрию Тель-Авива окрасили в цвета флага КНР
  • Reuters

«Здание мэрии освещено сегодня цветами китайского флага в знак солидарности с теми, кто пострадал от коронавируса. Мы ценим эффективность усилий Китая в борьбе со сложившейся ситуацией и посылаем пожелания скорейшего выздоровления всем, кто в этом нуждается», — написал мэр Тель-Авива Рон Хульдаи в Twitter.

Ранее в российском МИД заявили, что в ситуации с коронавирусом есть положительная динамика, так как количество прироста случаев заражения падает.

По последним данным, число погибших от последствий заражения коронавирусом в Китае увеличилось до 1016, заражённых — до 42 638.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить