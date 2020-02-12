Мэрию Тель-Авива окрасили в цвета флага КНР

Мэрию Тель-Авива окрасили в цвета китайского флага в качестве знака солидарности из-за вспышки на территории КНР коронавируса.

«Здание мэрии освещено сегодня цветами китайского флага в знак солидарности с теми, кто пострадал от коронавируса. Мы ценим эффективность усилий Китая в борьбе со сложившейся ситуацией и посылаем пожелания скорейшего выздоровления всем, кто в этом нуждается», — написал мэр Тель-Авива Рон Хульдаи в Twitter.

The Municipality hall is lit tonight with the colors of the Chinese flag in solidarity with those affected by the #Corona Virus. We appreciate the efficient way with which #China is dealing with the situation and send our best wishes for a speedy recovery for everyone in need. pic.twitter.com/O0nMgw5FEt — Mayor of Tel Aviv (@MayorOfTelAviv) February 11, 2020

Ранее в российском МИД заявили, что в ситуации с коронавирусом есть положительная динамика, так как количество прироста случаев заражения падает.

По последним данным, число погибших от последствий заражения коронавирусом в Китае увеличилось до 1016, заражённых — до 42 638.