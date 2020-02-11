В МИД заявили о положительной динамике в ситуации с коронавирусом

Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв заявил, что в ситуации с коронавирусом есть положительная динамика, так как количество прироста случаев заражения падает.

Об этом он сказал в ходе церемонии открытия девятой сессии Международной молодёжной модели ООН Дипломатической академии МИД России DAIMMUN-20.

Он призвал «не паниковать и не строить теории заговоров».

По словам Ильичёва, ситуация с коронавирусом серьёзная, её пытаются взять под контроль, но окончательно это сделать пока не удаётся.

«Но динамика положительная есть, что количество прироста случаев заражения падает. Потребуется какое-то время. К сожалению, ещё не локализован очаг, откуда пошёл вирус», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса — COVID-19.