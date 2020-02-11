МИД России прокомментировал ситуацию с удерживаемыми в Ливии россиянами

Министерство иностранных дел России заявило, что постоянно обсуждает с правительством национального согласия Ливии вопрос освобождения российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Об этом сообщило ФАН, приводя ответ внешнеполитического ведомства на соответствующий запрос.

«Сообщаем, что вступить в прямой контакт с Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном затруднительно, поскольку персонал российского посольства в Ливии летом 2014 года был эвакуирован из Триполи в Тунис», — заявили в МИД.

В ведомстве добавили, что диалог с представителями ПНС продолжается, российская сторона призывает незамедлительно освободить россиян.

В июле 2019 года СМИ сообщали о задержании в Ливии двух сотрудников российского Фонда защиты национальных интересов (ФЗНЦ) по обвинению «в попытке повлиять на будущие выборы в этой стране».

В январе президент ФЗНЦ Александр Малькевич потребовал от главы ПНС Ливии Фаиза Сарраджа освободить Шугалея и Суэйфана.