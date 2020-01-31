ФЗНЦ призвал Сарраджа отпустить удерживаемых в Триполи россиян

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился к главе ПНС Ливии Фаизу Сарраджу с требованием освободить россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, удерживаемых властями Триполи. Его открытое письмо опубликовала газета The Washington Post.

«В соответствии с пунктом 45 итогового документа Берлинской конференции мы требуем немедленного освобождения российских граждан, которые были незаконно задержаны вашим правительством», — говорится в тексте.

Как указывается на сайте фонда, аналогичные письма с просьбой повлиять на Сарраджа были направлены Генсеку ООН Антониу Гуттерешу и его спецпредставителю по Ливии Гассану Саламе.

Глава МИД ПНС Мухаммед Сияла, комментируя послание в беседе с РИА Новости, заявил, что Саррадж не вмешивается в расследование.

«Фаиз Саррадж не вмешивается в работу судебных властей. В отношении этих двоих (россиян) ведётся расследование. Когда оно будет завершено, судебные органы выскажутся», — сказал он.

В начале июля СМИ сообщили о задержании в Триполи двух российских граждан по обвинению «в попытке повлиять на будущие выборы в этой стране».