ФЗНЦ призвал Сарраджа отпустить удерживаемых в Триполи россиян
- РИА Новости
«В соответствии с пунктом 45 итогового документа Берлинской конференции мы требуем немедленного освобождения российских граждан, которые были незаконно задержаны вашим правительством», — говорится в тексте.
Как указывается на сайте фонда, аналогичные письма с просьбой повлиять на Сарраджа были направлены Генсеку ООН Антониу Гуттерешу и его спецпредставителю по Ливии Гассану Саламе.
Глава МИД ПНС Мухаммед Сияла, комментируя послание в беседе с РИА Новости, заявил, что Саррадж не вмешивается в расследование.
«Фаиз Саррадж не вмешивается в работу судебных властей. В отношении этих двоих (россиян) ведётся расследование. Когда оно будет завершено, судебные органы выскажутся», — сказал он.
В начале июля СМИ сообщили о задержании в Триполи двух российских граждан по обвинению «в попытке повлиять на будущие выборы в этой стране».