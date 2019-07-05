В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.

«Фонд защиты национальных ценностей сообщает о задержании своих сотрудников властями Ливии, в том числе известного социолога, руководителя полевой исследовательской группы фонда Максима Шугалея», — сказал Малькевич ТАСС.

По его словам, исследовательская группа занималась исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Триполи задержали двух граждан России якобы за попытку «вмешательства» в предстоящие выборы в Ливии.

МИД России проинформировал, что проверяет информацию, официального уведомления не поступало.