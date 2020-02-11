В Госдуме оценили слова постпреда США о кибератаках России и Китая

Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о том, что каждая страна альянса подвергалась кибератакам или гибридным атакам России и Китая.

Слова Хатчисон о «кибератаках» России парламентарий назвал непрофессиональными.

«Профессиональный уровень американских постпредов... очевидно, оставляет желать лучшего. Сейчас компьютерные технологии таковы, что... злоумышленники очень часто используют ложные IP-адреса: они якобы находятся в каких-то странах и при этом физически могут находиться совершенно в других странах», — объяснил Морозов.

Ранее Хатчисон обвинила Россию в кибератаках и гибридных атаках на каждую из стран НАТО.

Во время онлайн-брифинга она заявила о том, что каждая страна НАТО «подверглась кибератакам или гибридным атакам со стороны России», а некоторые атаки были со стороны Китая.