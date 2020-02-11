В Госдуме оценили слова постпреда США о кибератаках России и Китая
- РИА Новости
Слова Хатчисон о «кибератаках» России парламентарий назвал непрофессиональными.
«Профессиональный уровень американских постпредов... очевидно, оставляет желать лучшего. Сейчас компьютерные технологии таковы, что... злоумышленники очень часто используют ложные IP-адреса: они якобы находятся в каких-то странах и при этом физически могут находиться совершенно в других странах», — объяснил Морозов.
Ранее Хатчисон обвинила Россию в кибератаках и гибридных атаках на каждую из стран НАТО.
Во время онлайн-брифинга она заявила о том, что каждая страна НАТО «подверглась кибератакам или гибридным атакам со стороны России», а некоторые атаки были со стороны Китая.