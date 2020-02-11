Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о том, что распад ДРСМД продемонстрировал силу альянса, хотел заверить всех в том, что «мозг НАТО мёртв». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД
  • РИА Новости

«Господин Столтенберг этим заявлением хотел ещё раз всех заверить, что мозг НАТО мёртв и осталась только сила, которая без ума всё разрушает», — написала дипломат в Facebook.

Ранее Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос. 

Как отметил генсек НАТО, Россия «начала нарушать договор много лет назад».

Осенью 2019 года французский лидер Эммануэль Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга» и призвал Европу начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить