Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о том, что распад ДРСМД продемонстрировал силу альянса, хотел заверить всех в том, что «мозг НАТО мёртв». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Господин Столтенберг этим заявлением хотел ещё раз всех заверить, что мозг НАТО мёртв и осталась только сила, которая без ума всё разрушает», — написала дипломат в Facebook.

Ранее Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос.

Как отметил генсек НАТО, Россия «начала нарушать договор много лет назад».

Осенью 2019 года французский лидер Эммануэль Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга» и призвал Европу начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.