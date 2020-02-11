В Госдуме назвали поспешным заявление США об угрозе России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT информацию о том, что Россия оказалась в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
В Госдуме назвали поспешным заявление США об угрозе России
  • РИА Новости

По словам Бальбека, такая позиция США в отношении России «вызывает недоумение».

«Это, я бы сказал, политически поспешное высказывание. Включение России в список главных угроз США способствует лишь нагнетанию напряжения в отношениях наших стран. И любое составление подобных списков — по сути пустая затея», — заключил депутат.

В опубликованной ранее новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы Россия и Китай попали в список угроз

В числе других названных угроз — Куба, Иран, Северная Корея, движение «Хезболла», террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**, а также транснациональные криминальные организации.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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