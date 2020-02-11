Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

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Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы. Документ опубликован Национальным центром контрразведки и безопасности.
Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам
  • © Maxim Shemetov/Reuters

По мнению ведомства, число игроков, нацеленных на Соединённые Штаты, растёт.

«Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против США и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — говорится в документе.

В числе других названных угроз — Куба, Иран, Северная Корея, движение «Хезболла», террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**, а также транснациональные криминальные организации.

Как отмечается, упомянутые игроки используют всё более сложные средства, включая биометрические устройства, автономные системы и другие, и применяют их в отношении всё более широкого круга уязвимостей.

Целью иностранных разведок, по мнению авторов, являются американские министерства, лаборатории, финансовый сектор, предприятия и так далее. 

Ранее Белый дом опубликовал бюджет на 2021 финансовый год, в котором КНР и Россия также названы главными угрозами.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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