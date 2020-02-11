Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам
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По мнению ведомства, число игроков, нацеленных на Соединённые Штаты, растёт.
«Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против США и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — говорится в документе.
В числе других названных угроз — Куба, Иран, Северная Корея, движение «Хезболла», террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**, а также транснациональные криминальные организации.
Как отмечается, упомянутые игроки используют всё более сложные средства, включая биометрические устройства, автономные системы и другие, и применяют их в отношении всё более широкого круга уязвимостей.
Целью иностранных разведок, по мнению авторов, являются американские министерства, лаборатории, финансовый сектор, предприятия и так далее.
Ранее Белый дом опубликовал бюджет на 2021 финансовый год, в котором КНР и Россия также названы главными угрозами.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.