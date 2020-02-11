Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о пользе России от санкций США

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Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT публикацию газеты Die Welt, в которой были названы выгоды России от санкционной политики США.
Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о пользе России от санкций США
  • Reuters

Как писало издание, Россия в прошлом году нарастила свой экспорт в США, потому что те ввели санкции против Венесуэлы и Ирана. Американские нефтеперерабатывающие заводы столкнулись с проблемами и были вынуждены обратиться к России.

Юшков подчеркнул, что санкции США против Венесуэлы действительно сыграли в пользу нашей страны.

«Потому что Россия заменила по факту Венесуэлу на американском нефтяном рынке. Из Венесуэлы шла высоковязкая нефть, довольно сернистая, и многие американские НПЗ настроены под работу на подобном сырье. Когда был введён запрет на покупку такой нефти, американские нефтяные компании начали искать альтернативных поставщиков», — пояснил эксперт.

По словам аналитика, оказалось, что схожую по характеристикам нефть и нефтепродукты можно купить в России, поэтому США переключились на российские поставки.

Ранее спецпредставитель президента Франции по России Жан-Пьер Шевенман заявлял, что санкции против России не помешали росту её экономики

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