США в октябре 2019 года нарастили импорт энергоносителей из России

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США.

Как пишет РБК, это следует из отчётов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь — ноябрь прошлого года, данные за декабрь ещё не публиковались.

Отмечается, что в октябре прошлого года США купили у Канады 136,5 млн баррелей нефти и топлива, у России — 20,9 млн баррелей, у Мексики — 17 млн баррелей, у Саудовской Аравии — 13,7 млн баррелей.

В ноябре же Мексика (21,2 млн баррелей) вышла на второе место, потеснив Россию (19,2 млн баррелей).

В октябре 2019 года издание The National Interest писало, что санкционная политика США в отношении Венесуэлы и Ирана, а также торговая война с Китаем непреднамеренно привели к укреплению позиций России на энергетическом рынке. Как отмечалось, бывшие партнёры Венесуэлы и Ирана перешли на российскую нефть после введения санкций США в отношении этих стран.

Торговая война США и Китая, в свою очередь, способствовала тому, что российские энергетические компании смогли закрепиться на китайском рынке.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов оценил возможное влияние санкций США против других стран на наращивание экспорта нефти Россией.