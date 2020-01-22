Эксперт оценил влияние санкций США против других стран на наращивание экспорта нефти Россией

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Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов оценил возможное влияние санкций США против других стран на наращивание экспорта нефти Россией.
Эксперт оценил влияние санкций США против других стран на наращивание экспорта нефти Россией
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«Москва эффективно использует возможности, предоставляемые перипетиями нефтяного рынка», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в 2019 году американские санкции открыли России окно возможностей, которое быстро закрыть не получится, даже если геополитическое противостояние США с Ираном и Венесуэлой пойдёт на спад.

«Даже при снятии санкций с этих стран Россия получает два-три года форы на нефтяном рынке. И несомненно, реализует эти возможности с максимальной выгодой», — прогнозирует Перов.

Он добавил, что позиции России на нефтяном рынке достаточно прочные и перспективные.

В декабре руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака об объёмах поставок СПГ в Европу.

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