Антонов: Россия надеется на поддержку партнёров по встрече «пятёрки» СБ ООН

Короткая ссылка
Посол России в США Анатолий Антонов в ходе выступления на приёме, посвящённом Дню дипломатического работника заявил, что Россия рассчитывает на поддержку партнёрами предложения российского президента Владимира Путина о встрече лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН.
Антонов: Россия надеется на поддержку партнёров по встрече «пятёрки» СБ ООН
  • Reuters

Посол подчеркнул, что «народы вправе требовать от своих правительств, чтобы усилия по укреплению мира не ослаблялись, а наращивались».

«В этой связи рассчитываем на поддержку наших партнёров в реализации инициативы президента России Владимира Путина о созыве встречи глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН», — цитирует ТАСС Антонова.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что КНР поддержала предложение Путина о встрече «пятёрки» СБ ООН.

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Британии за сохранение цивилизации и предложил лидерам этих стран встретиться для серьёзного разговора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить