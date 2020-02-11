Антонов: Россия надеется на поддержку партнёров по встрече «пятёрки» СБ ООН

Посол России в США Анатолий Антонов в ходе выступления на приёме, посвящённом Дню дипломатического работника заявил, что Россия рассчитывает на поддержку партнёрами предложения российского президента Владимира Путина о встрече лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН.

Посол подчеркнул, что «народы вправе требовать от своих правительств, чтобы усилия по укреплению мира не ослаблялись, а наращивались».

«В этой связи рассчитываем на поддержку наших партнёров в реализации инициативы президента России Владимира Путина о созыве встречи глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН», — цитирует ТАСС Антонова.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что КНР поддержала предложение Путина о встрече «пятёрки» СБ ООН.

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Британии за сохранение цивилизации и предложил лидерам этих стран встретиться для серьёзного разговора.