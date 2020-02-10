В КНР поддержали предложение Путина о встрече «пятёрки» СБ ООН

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Посол России в Китае Андрей Денисов в интервью российским СМИ сообщил, что КНР поддержал идею российского лидера Владимира Путин о встрече лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН.

«Наши китайские друзья не ограничились просто выражением одобрения, а они нам сказали, что готовы участвовать в подготовке, если другие страны выразят согласие, высказать свои предложения и пожелания, и я уверен, что они будут носить конструктивный характер, и уверен, что это всё пойдёт в общую копилку, если, действительно, удастся такое мероприятие созвать», — цитирует РИА Новости Денисова.

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Британии за сохранение цивилизации и предложил лидерам этих стран встретиться для серьёзного разговора.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон прорабатывает предложение российского президента.

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