В США прорабатывают предложение Путина о встрече «пятёрки» СБ ООН
«Инициатива российского президента взята в проработку американской стороной», — цитирует РИА Новости Антонова.
Он добавил, что о подготовке саммита можно будет задуматься, после того как поступит реакция от других стран «пятёрки».
23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Британии за сохранение цивилизации и предложил встретиться лидерам этих стран для серьёзного разговора.