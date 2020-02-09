В США прорабатывают предложение Путина о встрече «пятёрки» СБ ООН

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон прорабатывает предложение российского президента Владимира Путина о встрече лидеров стран постоянных членов Совбеза ООН.

«Инициатива российского президента взята в проработку американской стороной», — цитирует РИА Новости Антонова.

Он добавил, что о подготовке саммита можно будет задуматься, после того как поступит реакция от других стран «пятёрки».

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Британии за сохранение цивилизации и предложил встретиться лидерам этих стран для серьёзного разговора.

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