Венесуэла обратится в международные суды из-за санкций по Conviasa

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Каракас обратится в международные суды в связи с санкциями Вашингтона против авиакомпании Conviasa.

«Мы немедленно подадим жалобу против правительства США в связи с ущербом, который они намерены нанести компании Conviasa», — цитирует РИА Новости Маудро.

Он заявил, что Венесуэла «будет искать справедливости в международных судах».

7 февраля Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.

В МИД Венесуэлы заявили, что санкции США в отношении авиакомпании Conviasa являются агрессией против венесуэльского народа.