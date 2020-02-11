Венесуэла обратится в международные суды из-за санкций по Conviasa

Короткая ссылка
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Каракас обратится в международные суды в связи с санкциями Вашингтона против авиакомпании Conviasa.
Венесуэла обратится в международные суды из-за санкций по Conviasa
  • Reuters

«Мы немедленно подадим жалобу против правительства США в связи с ущербом, который они намерены нанести компании Conviasa», — цитирует РИА Новости Маудро.

Он заявил, что Венесуэла «будет искать справедливости в международных судах».

7 февраля Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.

В МИД Венесуэлы заявили, что санкции США в отношении авиакомпании Conviasa являются агрессией против венесуэльского народа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить