Венесуэла обратится в международные суды из-за санкций по Conviasa
- Reuters
«Мы немедленно подадим жалобу против правительства США в связи с ущербом, который они намерены нанести компании Conviasa», — цитирует РИА Новости Маудро.
Он заявил, что Венесуэла «будет искать справедливости в международных судах».
7 февраля Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.
В МИД Венесуэлы заявили, что санкции США в отношении авиакомпании Conviasa являются агрессией против венесуэльского народа.