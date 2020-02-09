Власти Венесуэлы заявили об ответственности Гуаидо за санкции США

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Власти Венесуэлы выдвинули предположение о том, что оппозиционер Хуан Гуаидо ответственен за последние санкции, введённые США против Боливарианской Республики.

«Генеральная прокуратура должна начать расследование в отношении этого депутата (Хуана Гуайдо — RT), предателя страны», — цитирует ТАСС вице-президента Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарека эль-Айссами.

Он уточнил, что Гуаидо ездил в Вашингтон в том числе для того, чтобы попросить ввести санкции против Венесуэлы.

Ранее МИД Венесуэлы распространил заявление, в котором говорится, что санкции США в отношении авиакомпании Conviasa являются агрессией против венесуэльского народа.

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