В Венесуэле назвали санкции США против авиакомпании Conviasa «агрессией»

МИД Венесуэлы распространил заявление, в котором говорится, что санкции США против авиакомпании Conviasa являются агрессией против венесуэльского народа.

«Эта недопустимая и грубая агрессия направлена на то, чтобы нанести ущерб венесуэльской компании, которая предоставляет услуги как венесуэльскому, так и другим народам мира», — цитирует ТАСС заявление венесуэльского внешнеполитического ведомства.

Данная мера названа односторонней и экстерриториальной, отмечается, что она нарушает международное право.

Также уточняется, что данные санкции угрожают авиационной безопасности всей страны.

7 февраля министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.