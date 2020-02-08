В Венесуэле назвали санкции США против авиакомпании Conviasa «агрессией»
- Reuters
«Эта недопустимая и грубая агрессия направлена на то, чтобы нанести ущерб венесуэльской компании, которая предоставляет услуги как венесуэльскому, так и другим народам мира», — цитирует ТАСС заявление венесуэльского внешнеполитического ведомства.
Данная мера названа односторонней и экстерриториальной, отмечается, что она нарушает международное право.
Также уточняется, что данные санкции угрожают авиационной безопасности всей страны.
7 февраля министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.