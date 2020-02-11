Лидер КНР призвал не допустить массовых увольнений в стране

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Председатель Китая Си Цзиньпин призвал не допустить массовых увольнений в условиях вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Лидер КНР призвал не допустить массовых увольнений в стране
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госсовета Китая.

Лидер КНР отметил, что «следует стабилизировать потребление, развивать сферу онлайн-потребления».

По его словам, «необходимо активно содействовать возобновлению работы различных учреждений и производства на предприятиях, необходимо усиливать поддержку крупных предприятий, затронутых эпидемией, в первую очередь в отношении финансирования и обеспечения кадрами, помогать им преодолевать трудности».

Си Цзиньпин подчеркнул, что «чем острее эпидемическая ситуация, тем больше внимания следует уделять работе по защите и улучшению условий жизни населения, в частности, мы должны уделять пристальное внимание вопросам занятости и предотвратить массовые увольнения».

Ранее в Министерстве финансов Китая сообщили о выделении властями уже около $10,3 млрд на профилактику и контроль за распространением коронавируса.

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