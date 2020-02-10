Белый дом предложил увеличить оборонный бюджет США

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Администрация США предложила увеличить оборонный бюджет на 2021 финансовый год с $738 млрд до $740,5 млрд. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила исполняющий обязанности замминистра обороны Элейн Маккаскер.
Белый дом предложил увеличить оборонный бюджет США
  • Reuters

«Запрошенный президентом бюджет для Минобороны составляет $740,5 млрд», — сказала она.

Она также представила данные, из которых, как отмечается, следует, что из этой суммы $69 млрд пойдут на обеспечение военных действий за рубежом.

В опубликованном ранее проекте бюджета США говорилось, что американская сторона планирует выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году. 

В конце 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американский военный бюджет на 2020 год в 16 раз больше российского.

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