Спецпредставитель США по Сирии обсудит в Турции ситуацию в Идлибе

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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отправится в Турцию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в Госдепе.
Спецпредставитель США по Сирии обсудит в Турции ситуацию в Идлибе
  • Reuters

«В Анкаре посол Джеффри встретится с высокопоставленными чиновниками из Турции и обсудит вопросы, вызывающие обоюдную обеспокоенность, включая военную операцию режима Асада в Идлибе, которую поддерживает Россия», — говорится в сообщении.

Кроме того, американский спецпредставитель 13 февраля примет участие в конференции по безопасности в немецком Мюнхене.

Ранее Госдеп возложил на Москву, Тегеран и Дамаск ответственность за обострение ситуации в Сирии на фоне атаки на турецких военных в идлибской зоне деэскалации.

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