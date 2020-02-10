Спецпредставитель США по Сирии обсудит в Турции ситуацию в Идлибе

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отправится в Турцию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в Госдепе.

«В Анкаре посол Джеффри встретится с высокопоставленными чиновниками из Турции и обсудит вопросы, вызывающие обоюдную обеспокоенность, включая военную операцию режима Асада в Идлибе, которую поддерживает Россия», — говорится в сообщении.

Кроме того, американский спецпредставитель 13 февраля примет участие в конференции по безопасности в немецком Мюнхене.

Ранее Госдеп возложил на Москву, Тегеран и Дамаск ответственность за обострение ситуации в Сирии на фоне атаки на турецких военных в идлибской зоне деэскалации.