Эксперт оценил ситуацию вокруг круизного лайнера в Японии
- Reuters
«Выпустить пассажиров нельзя, потому что эти 130 человек заразили бы ещё как минимум 130 человек, а то и 1000. Случаи, когда один человек заразил 70, были описаны для атипичной пневмонии (SARS)», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
Как отметил эксперт, нет оснований полагать, что заболевшие пассажиры заразились уже во время карантина, поскольку у коронавируса может быть довольно длинный инкубационный период.
В то же время безопасность здоровых пассажиров зависит от условий карантина, добавил Лукашев.
На судне находятся 24 россиянина. Сообщений об их заражении не поступало.
Общее число инфицированных достигло 130.
6 февраля вице-консул России Борис Эздрин в беседе с Пятым каналом рассказал о самочувствии россиян, находящихся на карантине на круизном лайнере World Dream в Гонконге.