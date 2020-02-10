Эксперт оценил ситуацию вокруг круизного лайнера в Японии

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев оценил ситуацию вокруг круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

«Выпустить пассажиров нельзя, потому что эти 130 человек заразили бы ещё как минимум 130 человек, а то и 1000. Случаи, когда один человек заразил 70, были описаны для атипичной пневмонии (SARS)», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, нет оснований полагать, что заболевшие пассажиры заразились уже во время карантина, поскольку у коронавируса может быть довольно длинный инкубационный период.

В то же время безопасность здоровых пассажиров зависит от условий карантина, добавил Лукашев.

На судне находятся 24 россиянина. Сообщений об их заражении не поступало.

Общее число инфицированных достигло 130.

6 февраля вице-консул России Борис Эздрин в беседе с Пятым каналом рассказал о самочувствии россиян, находящихся на карантине на круизном лайнере World Dream в Гонконге.