МИД России прокомментировал парламентские выборы в Азербайджане
- РИА Новости
«Поздравляем наших азербайджанских друзей с успешным проведением выборов… Рассчитываем, что между новым составом депутатского корпуса Милли Меджлиса (азербайджанского парламента. — RT) и Федеральным Собранием России продолжится тесное и конструктивное взаимодействие в духе традиционной дружбы и стратегического партнёрства между Россией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что население Азербайджана поддерживает проводимые руководством реформы, которые направлены на «демократизацию и модернизацию общественно-политической жизни страны».
Ранее глава наблюдательной миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Шерали Джонон признал выборы в Азербайджане легитимными и прозрачными.