МИД России прокомментировал парламентские выборы в Азербайджане

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Россия рассчитывает на тесное и конструктивное взаимодействие с новым парламентом Азербайджана. Об этом сообщили в российском МИД, комментируя состоявшиеся в республике парламентские выборы.
МИД России прокомментировал парламентские выборы в Азербайджане
  • РИА Новости

«Поздравляем наших азербайджанских друзей с успешным проведением выборов… Рассчитываем, что между новым составом депутатского корпуса Милли Меджлиса (азербайджанского парламента. — RT) и Федеральным Собранием России продолжится тесное и конструктивное взаимодействие в духе традиционной дружбы и стратегического партнёрства между Россией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что население Азербайджана поддерживает проводимые руководством реформы, которые направлены на «демократизацию и модернизацию общественно-политической жизни страны».

Ранее глава наблюдательной миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Шерали Джонон признал выборы в Азербайджане легитимными и прозрачными.

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